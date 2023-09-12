В Мурманске на Семеновском озере 16 сентября пройдут «Чистые игры»

Жителей Мурманска приглашают принять участие в «Чистых играх» и тем самым помочь навести порядок на Семеновском озере. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманска приглашают принять участие в «Чистых играх» и тем самым помочь навести порядок на Семеновском озере.

Командные соревнования по сбору и сортировке мусора с дополнительными конкурсами и играми проходят в городе каждый год, в каждую третью субботу сентября.

- Для участия необходимо собрать команду от 2 до 4 человек и зарегистрировать ее до 10.00 14 сентября, - сообщают волонтеры движения «Природа и Молодежь».

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Сбор участников - на Героев-Североморцев, д. 2.

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