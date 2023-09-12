В Мурманске устроившему стрельбу мужчине грозит до 8 лет колонии

С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске задержали 32-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из дома на Ледокольном проезде. О звуках выстрелов сообщили в полицию в субботу утром сотрудники базы отдыха, что находится через дорогу от места происшествия.

Выяснилось, что северянин ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступление против личности. Правоохранителям он сообщил, что поссорился с сожительницей, после чего схватил пистолет, вышел на балкон и три раза выстрелил в сторону двора.

- Изъятое оружие, которое мужчина незаконно хранил дома, изготовлено самодельным способом - задержанный передал сигнальный пистолет. Оно пригодно для выстрелов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ и части 2 статьи 213. По этим статьям ему грозит 8 лет и 7 лет лишения свободы соответственно.

С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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