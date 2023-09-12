Квартирного вора-рецидивиста из Мурманской области ждет суд на Камчатке

Мужчину обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петропавловске-Камчатском будут судить 30-летнего уроженца Мурманской области, который обчистил три квартиры.

Мужчину обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

- По версии следствия, в феврале этого года северянин проникал в подъезды жилых домов, проверял, какие двери в квартиры не заперты, и похищал находящиеся в пределах досягаемости сумки и вещи, - сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Ущерб от его преступлений составил более 70 тысяч рублей. К слову, в 2017 году мужчину уже судили в Красноярске за 24 аналогичные кражи, приговорив к пяти годам колонии строгого режима.

Уголовное дело будет направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

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