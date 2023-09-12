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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 7:53

Жительницу Мурманска ждет суд за вождение в пьяном виде

В Мурманске женщина разъезжала по улицам пьяной
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
В Мурманске будут судить 40-летнюю местную жительницу, которая повторно села за руль, будучи пьяной.

В Мурманске будут судить 40-летнюю местную жительницу, которая повторно села за руль, будучи пьяной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить 40-летнюю местную жительницу, которая повторно села за руль, будучи пьяной. Автомобилистку обвиняют по части 1 ст. 264.1 УК РФ.

Выяснилось, что пьяная женщина, лишенная водительских прав, 10 декабря 2022 года управляла Volkswagen. Сотрудники ГИБДД остановили ее на улице Халтурина.

- Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре региона.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также у нее могут конфисковать машину.

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