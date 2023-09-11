Жителей Мурманской области предупреждают об усилении ветра

В Мурманской области заканчивается бабье лето и в свои права вступает осень. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области заканчивается бабье лето и в свои права вступает осень. 12 сентября в регионе будет ненастно.

- По данным Мурманское УГМС, прогнозируются усиления южного и юго-западного ветра, - предупредили в МЧС Заполярья.

11 сентября - последний теплый день, впереди - дожди и похолодание.

Напомним: 9 сентября в городе был установлен суточный температурный рекорд по теплу - воздух прогрелся почти до +22 градусов.

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