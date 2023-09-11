Причину забыл. В Оленегорске посетитель бара сломал незнакомой женщине челюсть

41-летний несудимый злоумышленник пояснил полицейским, что не помнит причину конфликта, но в какой-то момент у него возникла сильная личная неприязнь.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Оленегорске спор между двумя посетителями бара перерос с драку. Так, мужчина покалечил ранее незнакомую ему северянку, которая отдыхала в компании.
- Отстаивая свою точку зрения, мужчина неожиданно ударил локтем потерпевшую в лицо, сломав ей челюсть, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
41-летний несудимый злоумышленник пояснил полицейским, что не помнит причину конфликта, но в какой-то момент у него возникла сильная личная неприязнь.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Он находится под подпиской о невыезде.
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