Усы, лапы, хвост - вот мои документы! Жители Мурманской области приходят голосовать с питомцами

Идут выборы депутатов Советов депутатов. Фото: t.me/AoMurmansk

В Мурманской области идет голосование на муниципальных выборах. Многие приходят голосовать семьями, а некоторые даже берут на избирательные участки питомцев.

Правда, документы в виде усов, лап и хвостов организаторы не принимают, выдавая бюллетень только хозяевам четвероногих друзей.

Жители региона выбирают депутатов Советов депутатов ЗАТО Александровск, Мончегорска, Оленегорска, Ловозеро, Алакуртти, Умбы,Ура-Губы, Туманного, Молочного и Кильдинстроя. Лидируют по явке избирателей Туманный - 29,91% и Оленегорск - 28%.

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