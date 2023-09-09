Станислав Садальский на праздновании Дня Апатитов: Андрюшу Малахова разукрасили, а нас не рискнули

Андрей Малахов не испугался сухих красок. Фото: vk.com/pdsh51

9 сентября в Апатитах проходит День города, под него задействовали сразу пять площадок. А одним из гостей стал известный уроженец наукограда Андрей Малахов. Он часто бывает в родном городе и принимает активное участие в его жизни.

Малахов принял участие в арт-шествии «Сияние реки Белой», где он вместе с остальными обсыпались сухими красками.

Андрей Малахов принял участие в арт-шествии в честь Дня города в Апатитах. Фото: vk.com/pdsh51

- День города в Апатитах проходит в пестрой и праздничной атмосфере арт-шоу - все вокруг цветные, шумные, танцующие и поющие. Андрюшу Малахова тоже разукрасили, а нас не рискнули, знают, что нам еще вечером гримироваться к спектаклю. Зато мы успели пообниматься с Пушкиным - тем самым, которого подарил родному городу Андрей Малахов. Скульптор - Зураб Церетели, - написал в «ВКонтакте» Станислав Садальский, который также находится в Мурманской области.

Также Андрей Малахов наградил победивших в конкурсе плакатов «Полезные советы в картинках» юных северян.

Также шоумен наградил победивших в конкурсе плакатов детей. Фото: vk.com/pdsh51

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