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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 10:12

«Много людей в бронежилетах. Что происходит?» Один из домов в Мурманске оцепили

К дому в Мурманске стянуты экстренные службы
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Экстренные службы оцепили дом на проезде Ледокольный в Мурманске.

Экстренные службы оцепили дом на проезде Ледокольный в Мурманске.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 9 сентября в Первомайском округе Мурманска беспокойно. Очевидцы сообщают, что к одному из домов стянуты экстренные службы.

- Проезд Ледокольный от заезда к домам №№ 1, 3, 5, 7 до заезда к Норд Стару перегорожен двумя автомобилями Росгвардии, натянута красная лента. Проезда нет, - пишут в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в экстренные службы. По данным нашего источника, поступил сигнал «Тревога».

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