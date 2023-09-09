Житель Мурманска угнал чужую служебную машину

Мужчина заметил чужую машину и легко открыл ее. Фото: Евгения ГУСЕВА

До пяти лет лишения свободы грозит 28-летнему жителю Мурманска, который позарился на чужую машину.

Незакрытую «Ладу» он увидел у одного из домов. Машина была служебной, использовавший ее мужчина в тот день припарковал ее у своего дома. Так как в авто были неисправности, закрыть ее не смог, а сигнализации там не было. Этим и воспользовался молодой угонщик.

- Задержанный признался, что ночью шел по улице и случайно в поле его зрения попал автомобиль. Подойдя к нему и дернув за ручку, он открыл дверь. Сев за руль, молодой человек через провода завел двигатель, после чего он проехал до нужной ему улицы, где и оставил автомобиль, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Пропажу мужчина, который ездил на машине, обнаружил утром и сразу обратился в полицию. Угонщика вычислили по камерам видеонаблюдения.

Ранее задержанный уже был судим за угон.

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