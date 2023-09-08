На базе школ Мурманской области появились 9 центров «Точка роста»

На закупку оборудования потратили 20 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области на базе школ открыли еще девять новых «Точек роста» - центров естественно-научной и технологической направленностей.

Они появились в Кандалакшском районе в школах № 6 и 19, в Коашве в школе № 10, в Шонгуйской и Урагубской школах, в мончегорской школе № 7, в оленегорской школе № 21, в Печенгском округе в школе № 23 и в Африканде в школе №1.

Как отметила замминистра образования и науки региона Елена Зубрицкая, такие центры позволят школьникам перейти на следующий уровень освоения физики, химии и биологии.

На закупку оборудования потратили 20 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. На сегодняшний день в Заполярье работают 62 центра, в которых получают знания более 30 тысяч ребят.

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