В ТЦ Мурманска с 9 сентября будут работать выездные прививочные пункты

Желающих привиться ждут по субботам и воскресеньям с 12:00 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ТЦ «Мурманск Молл» и ТРК «Плазма» с 9 сентября откроются выездные прививочные пункты. В выходные дни там можно будет сделать прививку против сезонного гриппа.
Взрослых вакцинируют «Совигриппом», для вакцинации детей и беременных женщин используется «Ультрикс квадри», сообщает минздрав региона.
Желающих привиться ждут по субботам и воскресеньям с 12:00 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС.
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