Житель Мурманска засудил управляющую компанию из-за промерзания своей квартиры

Нарушенные права мурманчанина были восстановлены.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мурманчанин смог добиться от управляющей компании ремонта дома только после вмешательства судебных приставов. Мужчина не раз обращался в УК с просьбой заделать межпанельные швы на торцевой стене здания в районе его квартиры, однако меры там так и не приняли.
После обращения в суд УК обязали организовать работу по устранению причины увлажнения и промерзания стены и потолка квартиры северянина, но управляшка все еще ничего не делала.
- С организации взыскали исполнительский сбор в 50 тысяч рублей. Также руководителя компании предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Только после этого ремонт начался, - сообщили в пресс-службе УФССП региона.
Нарушенные права мурманчанина были восстановлены.
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