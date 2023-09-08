Жителей Мурманска приглашают поучаствовать в акции «Зеленый рекорд»

Всего для самостоятельной высадки участникам раздадут 3,5 тысячи растений.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске 16 сентября пройдет традиционная акция по озеленению города «Зеленый рекорд». Любой желающий сможет высадить деревья и кустарники на одной из 15 территорий, инвентарь организаторы предоставят.
Всего для самостоятельной высадки участникам раздадут 3,5 тысячи растений.
- С 11.00 до 12.00 16 сентября на девяти точках во всех округах Мурманска будет организована раздача саженцев кустарников всем желающим. Можно будет посадить растение там, где захочется, - сообщили в администрации города.
Точки раздачи саженцев можно посмотреть на сайте мэрии.
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