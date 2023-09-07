Мурманская область и «Норникель» подписали самое крупное в истории региона соглашение о частных инвестицих

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Норникеля» Владимир Потанин подписали социально-экономическое соглашение на 10 миллиардов рублей. Фото: "Норникель"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Норникеля» Владимир Потанин подписали социально-экономическое соглашение на 10 миллиардов рублей. Отмечается, что это самое крупное в истории региона подобное соглашение о частных инвестициях.

Большую часть от указанной суммы - 6,26 миллиарда рублей - составят средства компании.

- Деньги пойдут на 53 мероприятия на территории Мончегорска и Печенгского округа в 2023-2025 годах. Наибольший объем этих средств планируется направить на здравоохранение - 23%, образование - 19%, культуру и соцсферу - 17%, строительство, благоустройство, ЖКХ и ремонт дорог - 13%, - сообщил подробности Андрей Чибис.

Часть средств пойдет на обновление Мончегорской ЦРБ, дворцов культуры в Никеле, Заполярном и Мончегорске, жилье для врачей.

Напомним: на базе Мурманского арктического университета будут готовить специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Соответствующее соглашение заполярный вуз подписал с Московским государственным техническим университетом гражданской авиации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru