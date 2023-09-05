След от внеземной цивилизации? Под Мурмашами обнаружили странный камень

Жители Мурманской области обсуждают необычную находку, сделанную под Мурмашами. Фото: vk.com/murmashi

Жители Мурманской области обсуждают необычную находку, сделанную под Мурмашами. Там местная жительница нашла камень с глубоким круглым отверстием, на дне - словно узор.

— Мнения местных жителей разделились - одни предполагают, что это след от бура, другие же рассуждают о древних следах Гипербореи и внеземных цивилизаций, - пишет паблик «Мурманск».

Все же большинство северян не видят в отметке ничего сверхъестественного: следы не инопланетной цивилизации, а промышленной деятельности.

Напомним: загадка «НЛО» над Кандалакшей разгадана. Жители Мурманской области увидели в ночном небе загадочный белый круг.

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