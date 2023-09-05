В Мурманской области идет отбор команд для хакатона «На Севере — кодить!»

Финалисты хакатона презентуют свои проекты экспертному сообществу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Разработчиков, дизайнеров и аналитиков из Мурманской области приглашают принять участие в хакатоне «На Севере — кодить!». Молодые специалисты со всех регионов России смогут соревноваться онлайн, а представители Заполярья соберутся на площадке ЦУРа.

Организаторы подготовили три задачи на выбор — это разработка сервиса для идентификации держателя Единой карты жителя Мурманской области, создание автоматизированной системы, форматирующей предоставляемый текст и разработка решения, реализующего концепцию городского маркетплейса нового поколения.

- Над решением задачи необходимо работать в команде от трех до пяти человек. Заявки принимаются до 11 сентября на сайте соревнований насеверекодить.рф, - сообщили в минцифры региона.

Финалисты хакатона презентуют свои проекты экспертному сообществу. На оценку будут влиять качество проработки идеи, ее презентация и технический уровень решения.

Команды-победители получат денежные призы. Призовой фонд составляет 700 тысяч рублей.

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