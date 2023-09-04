До фестиваля «Гольфстрим» в Мурманске гостей повезут бесплатные автобусы

На «Гольфстриме» состоятся традиционные массовый забег по мосту и заплыв через Кольский залив. Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 сентября в Мурманске состоится традиционный спортивный фестиваль «Гольфстрим». Площадкой для его проведения неизменно является мост через Кольский залив.

Чтобы северянам и гостям города было удобнее туда добраться, из всех округов Мурманска до места проведения фестиваля пойдут бесплатные автобусы.

Из Ленинского округа - в 13.00 от конечной остановки троллейбуса «Улица Адмирала флота Лобова». Из Октябрьского округа - в 13.10 от Центрального стадиона Профсоюзов, улица Челюскинцев, 1. В Первомайском округе - в 13.15 от конечной остановки троллейбусов №4, 6 «Улица Крупской».

На «Гольфстриме» состоятся традиционные массовый забег по мосту и заплыв через Кольский залив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru