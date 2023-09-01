На развитие Мурманского арктического университета выделят 1,2 млрд рублей

Денис Мантуров отметил, что для Заполярья сейчас актуально освоение аквакультур, и биотехнологического направления в целом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров приехал с рабочим визитом в Мурманск, где вместе с губернатором Андреем Чибисом посетил Мурманский арктический университет.

Министр сообщил, что в рамках наблюдательного совета был принят ряд фундаментальных решений, которые поддержат вуз. Так, в ближайшее время, а именно до конца первого квартала 2024 года, будет сформирован дополнительный бюджет на реализацию первоочередных направлений для университета.

- Это примерно 1,2 миллиарда рублей. Мы в том числе договорились с индустриальными партнерами, которые входят в состав членов наблюдательного совета, и с другими компаниями, которые заинтересованы во взаимодействии с вузом по разным направлениям - это газодобыча, нефтедобыча, водные ресурсы, биотехнологии, - сказал вице-премьер.

Денис Мантуров отметил, что для Заполярья сейчас актуально освоение аквакультур, и биотехнологического направления в целом, а также создание судоремонтного кластера.

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