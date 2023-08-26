В РПЦ рассказали, хорошо ли строить кафедральный собор в Мурманске на месте кладбище

Первый для Мурманска кафедральный собор построят на улице Капитана Буркова. Фото: Мурманская епархия

В Мурманске приступают к большой работе по строительству кафедрального собора - первого для областного центра. Место под него выбрали на улице Капитана Буркова, где раньше находился парк аттракционов, а еще ранее - кладбище интервентов.

У многих северян последний факт вызывает вопрос, а можно ли вообще строить что-либо на месте бывшего захоронения?

- Где, как не на кладбище, строить собор. Церковь - это всегда мемориал, поминовение усопших. Как раз на Буркова, построив кафедральный собор, мы отдадим дань памяти тем, кто был там захоронен. Строить на этом месте парк развлечений, развлекаться и прыгать на костях весьма кощунственно, это противоречит не только религиозным чувствам, но и общим правилам морали, - рассказал руководитель проекта строительства Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора протоиерей Владимир Семенов.

По его словам, хоть захоронения были перенесены на новый участок, уверенности в том, что все останки были эксгумированы, нет. Поэтому перед началом строительства на Буркова проведут большую работу, чтобы проверить, нет ли забытых захоронений.

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