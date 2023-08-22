Стала известна подробная программа спортивного фестиваля «Гольфстрим»-2023 в Мурманске

9 сентября в Мурманске состоится традиционный спортивный фестиваль «Гольфстрим». Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 сентября в Мурманске состоится традиционный спортивный фестиваль «Гольфстрим». Его местом проведения неизменно станет мост через Кольский залив и территория вокруг него.

Городской спорткомитет опубликовал подробную программу мероприятия. Начнется фестиваль в 12.00, а закончится в 19.00 огненным шоу. Церемония открытия запланирована на 14.00, через час после этого дадут старт традиционному массовому легкоатлетическому забегу, в 15.30 начнется заплыв через Кольский залив.

Также в программе - соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга», парад авто- и мототехники и многое другое.

В прошлом году фестиваль собрал почти 8,5 тысячи участников и зрителей. Как это было - в материале «КП».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru