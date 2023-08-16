Мурманский спасатель Владимир Плигин погиб в зоне проведения СВО

«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким Владимира. Фото: Аэропорт Мурманск / vk.com/airport.murmansk

В зоне проведения спецоперации погиб спасатель Мурманской региональной поисково-спасательной базы Владимир Плигин. Об этом сообщили в аэропорту «Мурманск».

В гражданской авиации северянин проработал более 28 лет. Совершил 2275 прыжков с парашютом и 1548 спусков с использованием спусковых устройств. Был он также и водолазом - провел под водой более 700 часов. За время работы спасателем принимал участие в 28 поисково-спасательных операциях, 10 международных учениях по поиску и спасанию людей на море.

- 10 июля Владимир Сергеевич погиб в составе минометного расчета при выполнении боевой задачи в ходе проведения СВО. Ему было 57 лет, - сообщили в воздушной гавани.

«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким Владимира.

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