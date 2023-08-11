За полгода из Мурманской области отправили на экспорт 96 тысяч тонн рыбы

Дары моря выработаны мурманскими береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями и судами на промысле. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Мурманской области за семь месяцев этого года ушли на экспорт 96,2 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Дары моря выработаны мурманскими береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями и судами на промысле.

- Рыба отправилась в страны Евросоюза, Китай, Корею, Вьетнам, ОАЭ, Уругвай, Алжир и Японию. Досмотрено 1302 партии для проверки соответствия продукции и транспорта ветеринарно-санитарным требованиям, - сообщили в Североморском Управлении Россельхознадзора.

В основном, из Мурманска отправляется треска, пикша и филе трески мороженые. Среди прочих товаров - филе пикши, палтус.

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