В Мурманской области за пять дней выявили 21 нарушение правил рыболовства

О фактах незаконной рыбалки северян просят сообщать на горячую линию рыбоохраны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области продолжаются природоохранные рейды, в ходе которых сотрудники минприроды региона, Росрыболовства, полиции, а также общественные инспекторы следят за соблюдением правил рыболовства и охоты.

Так, с 3 по 6 июля в Печенгском округе, а также в Терском, Кандалакшском, Кольском районах выявили 21 нарушение правил рыболовства и одно нарушение правил охоты.

- Изъято 21 орудие лова, одно охотничье огнестрельное оружие и 99 патронов к нему. Нарушителям выпишут административные штрафы, - сообщили в минприроды Мурманской области.

О фактах незаконной рыбалки северян просят сообщать на горячую линию рыбоохраны по телефону 8(81553)3-62-49.

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