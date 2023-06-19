К нам спешит жара! В Мурманской области потеплеет до +25 градусов

21 июня пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха будет держаться на отметке +20+25 градусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область наконец-то придет настоящая летняя погода - в ближайшие дни воздух должен прогреться выше +20. При этом ночью не исключены заморозки.

- 20 июня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, на востоке области местами заморозки до -2, днем +17+22, на востоке +12+17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

21 июня пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха будет держаться на отметке +20+25 градусов.

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