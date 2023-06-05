В Оленегорске прошел фестиваль саамской музыки и культуры

В рамках фестиваля прошел традиционный конкурс исполнителей на саамском языке «Голос Тундры». Фото: vk.com/polar.star51

В Оленегорске 4 июня состоялся XXVII фестиваль саамской музыки и культуры. Гостей принимал Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

В этом году заявки на участие подали более 120 представителей общин «Мохкйок» (Терский район), «Роавас Чуллм» («Крепкий узел», Ловозерский район), «Родовая община - Пуаз» («Олень») и «Северный край» (станция Лопарская).

Участники порадовали северян концертом, выставкой-ярмаркой декоративно-прикладного творчества и продукции из оленины, различными мастер-классами по рукоделию. Все желающие смогли попробовать национальные саамские блюда и традиционную морскую уху.

Также в рамках фестиваля прошел традиционный конкурс исполнителей на саамском языке «Голос тундры».

- Прекрасный напевный язык, неповторимые мелодии и колоритные костюмы никого из зрителей не оставили равнодушными. Такие разные песни - о прекрасной северной природе, о домашнем очаге и о верных спутниках саамов оленях - не требовали перевода и были понятны и близки слушателям. Жюри приняло единогласное решение и наградило всех победителей дипломами и специальными призами партнеров мероприятия, - сообщили в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

В номинации «Традиционная песня на саамском языке» первое место у Марины Гринчук, а в номинации «Современная песня на саамском языке» победу одержала Алевтина Сергина.

Фестиваль саамской музыки и культуры проводится для сохранения и развития культурных традиций северных народов, направлен на возрождение традиционного саамского пения и народно-прикладного творчества в современном мире.

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