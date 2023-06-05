Вячеслав Володин поддержал идею любительского лова в Мурманской области

В Мурманскую область на выездное рабочее совещание Совета Госдумы прилетели представители Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманскую область на выездное рабочее совещание Совета Госдумы прилетели представители Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, спикер нижней палаты поддержал сразу два важных для региона вопроса.

- Первый - любительский лов, чтобы рыбаки из прибрежных населенных пунктов могли легально продавать свой улов. Этого решения добиваемся не один год. Председатель Госдумы обещал вернуться к рассмотрению вопроса, чтобы он касался не только нашего региона, но и всей страны, - отметил Андрей Чибис.

Вторая важная для Заполярья тема - пересмотр подхода к применению и расчету уровня бюджетной обеспеченности регионов Минфином России.

Напомним: ранее Вячеслав Володин поздравил Мурманскую область с 85-летием.

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