«Ужасно красиво и страшно одновременно». В Хибинах сняли на видео обрушение горной породы

К счастью, ничего страшного не произошло.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На Кукисвумчоррском месторождении Кировского рудника 3 июня обрушилась горная порода. Это мощное явление, взволновавшее северян, сняли на видео. «Что это было? Землетрясение? Ужасно красиво и страшно одновременно», - писали люди в соцсетях.
К счастью, ничего страшного не произошло. О том, что случилось, рассказали в Кировском филиале АО «Апатит».
- Подобные процессы являются неотъемлемой частью процесса отработки запасов руд, особенно во время весенне-осеннего обводнения горных массивов, когда активно тает снег и выпадают осадки. Это естественный процесс, поэтому технические службы предприятия заранее просчитывают и реализуют мероприятия по обеспечению безопасности горных работ с учетом подобных происшествий, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе компании.
Отмечается, что обрушение горной массы не вызвало всплесков сейсмической активности и не повлияло на безопасность персонала и бесперебойность технологического процесса. Рудник работает штатно.
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