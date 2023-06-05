«Ужасно красиво и страшно одновременно». В Хибинах сняли на видео обрушение горной породы

К счастью, ничего страшного не произошло. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Кукисвумчоррском месторождении Кировского рудника 3 июня обрушилась горная порода. Это мощное явление, взволновавшее северян, сняли на видео. «Что это было? Землетрясение? Ужасно красиво и страшно одновременно», - писали люди в соцсетях.

К счастью, ничего страшного не произошло. О том, что случилось, рассказали в Кировском филиале АО «Апатит».

- Подобные процессы являются неотъемлемой частью процесса отработки запасов руд, особенно во время весенне-осеннего обводнения горных массивов, когда активно тает снег и выпадают осадки. Это естественный процесс, поэтому технические службы предприятия заранее просчитывают и реализуют мероприятия по обеспечению безопасности горных работ с учетом подобных происшествий, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе компании.

Отмечается, что обрушение горной массы не вызвало всплесков сейсмической активности и не повлияло на безопасность персонала и бесперебойность технологического процесса. Рудник работает штатно.

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