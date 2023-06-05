В министерстве энергетики и ЖКХ рассказали, дадут ли отопление в Мурманской области из-за холодной погоды

Мерзнущие в квартирах северяне просят снова сделать батареи горячими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Мурманской области не удивить плохой погодой летом, но каждый раз это неприятно. В 2023 году после жаркого мая наступил холодный июнь с заморозками и даже снегом. Воздух порой не прогревается и до +10.

Мерзнущие в квартирах северяне просят снова сделать батареи горячими.

- А отопление дадут? В квартире холод. Дети мерзнут. Белье не сохнет, - написала на странице губернатора в «ВКонтакте» Ксения Масолыкина.

Ответ дали в министерстве энергетики и ЖКХ региона: - Сейчас в Мурманской области идет подготовка к предстоящему отопительному периоду, которая предусматривает испытания на инженерных коммуникациях и объектах теплоснабжения, капитальный ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения, подготовку жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях. Поэтому отсутствует техническая возможность запустить системы центрального теплоснабжения в зависимости от колебаний температуры наружного воздуха.

Словом, каким бы холодным не было лето, отопление в дома подать не могут - иначе велик риск, что осенью и зимой случатся коммунальные аварии.

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