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НовостиОбщество5 июня 2023 5:54

Обвал огромного пласта горы в Хибинах сняли на видео

Скала обрушилась рядом с постройками
Ника СВЕТЛОВА
Обвал части скалы сняли на видео. Фото: vk.com/swisshibiny

Обвал части скалы сняли на видео. Фото: vk.com/swisshibiny

В сети появилось видео обрушения горной породы в Хибинах. От одной из скал вблизи различных построек, в том числе отеля, откололся большой пласт. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Неужели, он рухнул, сколько лет стоял, голову ломали, как его свалить», «Это сколько, лет 8 назад было!!!», «А клык все стоит», «Землетрясение было?», - пишут в комментариях к видео северяне в паблике «Швейцария в Хибинах» (18+).

Обстоятельства, при которых оно было снято, выясняются.

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