Лето в Мурманской области началось со снегопада

В первый день лета в Заполярье похолодало до +3-6, усилился ветер и пошел дождь. Фото: vk.com/pogoda51

После аномально жаркого мая, который в Мурманской области установил четыре температурных рекорда и вошел в топ-3 самых жарких за всю историю метеонаблюдений, пришел холод.

В первый день лета в Заполярье похолодало до +3-6, усилился ветер и пошел дождь. А в некоторых уголках Кольского полуострова даже выпал снег.

— В Хибинах прилег свежий снег. 2 июня во время осадков снежинки с крупой будут и в Мурманске. Разумеется, в городе они на землю не лягут, но понаблюдать за ними сможем, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили северян, что в регионе возникнет опасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru