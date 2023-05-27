Ежегодно Мурманску нужно обновлять 15 автобусов и 12 троллейбусов

Рассматриваются варианты поставок автобусов "МАЗ" в Мурманск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманская область будет сотрудничать с Республикой Беларусь по поставкам общественного транспорта. Менять автобусы и троллейбусы необходимо ежегодно.

- В 2014 году была огромная партия - 37 машин. Уже прошло 10 лет, и надо менять. В 2023 году уже есть контракты, и по автобусам, в том числе. Пока что заключен контракт не с белорусскими производителями, но рассматриваем вопрос по «МАЗам». Надо ежегодно менять не менее 15 автобусов и 12 троллейбусов, а учитывая, что был период, когда мы отставали от графика, их нужно значительно больше, - сообщил генеральный директор АО «Электротранспорта» Сергей Коробков.

В 2022 году удалось заменить 60 единиц техники, в 2023-м уже закупили 30 машин, еще на 23 машины заключены контракты. Как отметил Сергей Коробков, автобусы и троллейбусы должны эксплуатироваться не более 5-7 лет, после этого срока их обслуживание становится слишком дорогим, а поездки могут стать некомфортными для пассажиров.

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