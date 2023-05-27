В Мурманской области машины проезжали мимо умирающей лисы

Лисичка выжила благодаря неравнодушию северян. Фото: vk.com/pilot51rus

В Мурманской области пытаются спасти лису, которая попала под машину 23 мая. В тяжелом состоянии ее нашли на одной из дорог.

- Лиса, мимо которой проходили толпами и проезжали все. Спасибо пацану, который остановился и возил потом в Гаджиево, врачам нашей ветеринарной лечебницы - два раза день по часу стараются и всем, тем кто помогает!!! Нужен питомник, где будут выхажить, - сообщил на своей странице в «ВКонтакте» Иван Поддубный.

Напомним: Утром 22 января под Кировском машина сбила лису, при этом водитель даже не остановился проверить, выжило ли животное. Спасли рыжую красавицу неравнодушные северяне. Ветеринары диагностировали у нее перелом позвоночника, и что в дикой природе жить лиса, скорее всего, не сможет.

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