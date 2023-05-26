На выходных в Мурманской области ожидается похолодание

Местами пройдут дожди.
Фото: Олег ФИЛОНОК
К началу лета майская жара покинула Мурманскую область. На выходных, увы, погода будет прохладной.
- 27 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона с центром в Баренцевом море. В регионе ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +6, днем +9+14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
28 и 29 мая на погоду будет влиять восточная периферия циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море. Местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, днем воздух прогреется до +12+17.
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