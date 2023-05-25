Летом дороги в Мурманске будут мыть шампунем

Шампунь помогает устранить с асфальта остатки противогололедных реагентов, масляные и жировые загрязнения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске с 1 июня после завершения работ по очистки проезжей части от песка будут мыть дороги с применением специального шампуня.

- Рабочие тщательно промоют участки асфальта на основных улицах: проспектах Кольском, Ленина, Героев-Североморцев, улицах Шмидта, Гвардейской, Челюскинцев, Старостина, Карла Маркса, Полярные Зори, Зои Космодемьянской, Шабалина, Академика Книповича и других. Цикл промывок продлится все лето, - рассказал директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Денис Рысев.

Дороги предварительно обрабатывают водой с концентрированным низкопенным экологически чистым моющим средством, а затем, через несколько часов, шампунь тщательно удаляется напором воды. После мойки идет уборка лотков у бордюров от мусора.

Шампунь помогает устранить с асфальта остатки противогололедных реагентов, масляные и жировые загрязнения, налеты выхлопных газов и пыли, которые не смываются обычной водой, а также снижает запыленность окружающего воздуха.

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