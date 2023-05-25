Полезные вещества арктических бурых водорослей могут спасать от онкологии и диабета

Полезные вещества в водорослях северных морей могут спасти людей от болезней. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сотрудники Мурманского морского биологического института много лет изучают водоросли и их полезные свойства. Так, найденные в бурых водорослях вещества могут войти в состав лекарственных препаратов для профилактики и лечения различных заболеваний от онкологии до диабета.

В частности, речь идет о флоротаннине, лидером по содержанию которого является фукус пузырчатый. Он съедобен, но наибольшую пользу принесет, если полезные вещества из него выделят ученые.

- Мы изучали водоросли в разных морях, самые лучшие в плане содержания флоротаннина – в Баренцевом море, - рассказала «КП»-Мурманск» руководитель научно-исследовательской группы биохимии и технологии гидробионтов ММБИ РАН, кандидат фармацевтических наук Екатерина Облучинская.

Также водоросли и их свойства могут заинтересовать косметические компании.

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