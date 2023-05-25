В Мурманской области устаревшие лифты заменят на белорусские

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области, в 2023 году планируется заключить контракты на замену 148 лифтов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мурманскую область посетила делегация из Республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Головченко.

В рамках рабочей встречи с представителями правительства Кольского Заполярья и губернатором Андреем Чибисом подняли тему замены лифтов в многоквартирных домах региона.

— Белорусские лифты хорошо известны в вашем регионе, у нас большие планы по участию в программе замены лифтового хозяйства, готовы помогать нашим мурманским друзьям с заменой, - сообщил Роман Головченко.

— Будем рады, если ваши заводы поучаствуют в этом проекте, - отметил Андрей Чибис.

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области, в 2023 году планируется заключить контракты на замену 148 лифтов в 75 многоквартирных домах общей стоимостью 473,2 миллиона рублей.

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