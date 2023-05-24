Снятый в Мурманской области фильм «Блажь» показали на Каннском кинофестивале

В Заполярье съемочная группа работала в октябре 2021 года. Фото: vk.com/nordfilm51

Российский фильм «Блажь», который снимался в Мурманской области, показали на Каннском международном кинофестивале. Его можно было увидеть на внеконкурсной секции в программе «Двухнедельника режиссеров».

- Кинокартина является игровым дебютом документалиста Ильи Поволоцкого. Это сказка о взрослении девочки-подростка, которая вместе с отцом путешествует по стране в доме на колесах, зарабатывая показом фильмов на передвижном кинотеатре, - сообщили в Центре развития кинопроизводства. .

Съемочная группа работала в Заполярье в октябре 2021 года, а именно в Мончегорске, Мурманске, Дальних Зеленцах, Териберке и Кузомени.

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