46-летний житель Мурманска отдал лжесотруднику банка 6 миллионов рублей

По факту случившегося возбудили уголовное дело, однако злоумышленников пока не нашли. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

46-летний мурманчанин стал жертвой мошенников, хотя знал о подобном способе обмана, но верил, что с ним такая беда не случится.

Обманули мужчину по классической схеме: ему позвонил якобы сотрудник банка и запугал, что злоумышленники хотят украсть деньги с его карты.

Звонивший посоветовал северянину оформить кредиты и перевести на счета, которые он сообщит.

— Мужчина неделю вел переговоры с лжесотрудником банка, по его указанию брал кредиты как через онлайн приложение, так и лично оформлял в отделениях известных банков, а также в офисах микрофинансовых организаций. Затем обналичивал и переводил на указанный счет. Через некоторое время звонивший перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Всего мурманчанин перевел мошенникам 6 миллионов рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело, однако злоумышленников пока не нашли.

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