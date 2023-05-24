В аэропорт Заполярья прибыл первый за 20 лет рейс по маршруту Минск-Мурманск-Минск

Время в пути до Минска составит 2 часа 40 минут. Фото: gov-murman.ru/

23 мая в мурманском аэропорту приземлился первый рейс по маршруту Минск-Мурманск- Минск.

Замгубернатора Ольга Кузнецова, которая встречала самолет вместе с министром транспорта региона Юлией Полиэктовой и министром транспорта Республики Беларусь Алексеем Авраменко, отметила, что в 2022 году внешнеторговый оборот Мурманской области с Белоруссией вырос в семь раз. Один из результатов сотрудничества - запуск прямого рейса до Минска.

- Мы рассчитываем, что благодаря этому событию, как можно больше гостей смогут полюбоваться красотами нашего Севера, а взаимодействие между нашими странами станет еще крепче, – отметила вице-губернатор.

До 28 октября самолеты будут летать по вторникам. Вылет из Минска – в 10.15, прибытие в Мурманск – в 13.00. Обратные рейсы - в 14.00, прилет в Минск запланирован на 16.40. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

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