28 мая в Мурманске пройдет «Самый северный Сабантуй»

"Самый северный Сабантуй" в Мурманске отметят 28 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске определились с датой проведения традиционного «Самого северного Сабантуя». Праздник пройдет с 14.00 28 мая у лодочной станции Семеновского озера.

- Гостей ждет большой праздничный концерт, конкурс национальной выпечки, борьба куреш и другие спортивные состязания, конкурс костюмов, торговая ярмарка, а также будет работать детская площадка, - сообщили организаторы праздника.

Фото предоставлено организаторами праздника.

Вход на Сабантуй будет бесплатным.

Напомним: большим праздником отметят 85-летие со дня образования Мурманской области.

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