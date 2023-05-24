В Мурманской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Грипп продолжает гулять по области, однако его доля снизилась до 57% в биоматериале заболевших. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Мурманской области за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди всех жителей. По совокупному населению недельное значение эпидпорога ниже расчетного, сообщает Управление Роспотребнадзора региона.

- Чаще всего болеют дети - 60%, в частности ребята от 7 до 14 лет (46%), - отметили в ведомстве.

Грипп продолжает гулять по области, однако его доля снизилась до 57% в биоматериале заболевших. Штамм вируса гриппа В не уступает первенства другим. Также северяне болеют риновирусом, парагриппом, РС-вирусом, сезонный коронавирусом.

Всего в регионе выявлено 1792 случаев гриппа и в 99,83% люди не были вакцинированы.

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