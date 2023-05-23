Жителям Мурманской области рассказали о симптомах йододефицита

По оценкам специалистов, в мире свыше 650 миллионов человек живут с увеличенной щитовидной железой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Минздрав России объявил, что с 22 по 28 мая будет проходить Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Каждый год 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Этот важный орган эндокринной системы является основой обмена веществ и оказывает влияние на работу всего организма.

Йододефицитные заболевания щитовидной железы достаточно распространены. По оценкам специалистов, в мире свыше 650 миллионов человек живут с увеличенной щитовидной железой, а 43 миллиона страдают когнитивными расстройствами из-за нехватки йода.

В России нехватка йода диагностируется почти у трети населения. Эта проблема актуальна и для жителей Мурманской области.

По данным официальной статистики, в Мурманской области в 2022 году 21,9 тысячи человек обратились в медучреждения с болезнями щитовидной железы, из них 3735 случаев были связаны с йодной недостаточностью.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова рассказала о симптомах, позволяющих заподозрить у себя йододефицит.

- Это сухость кожи, ломкость ногтей, усиленное выпадение волос, увеличение массы тела, ухудшение памяти и концентрации внимания, апатия, вялость, снижение настроения, отечность, склонность к запорам, частые головные боли, постоянная зябкость и ощущение чувства холода, – отметила специалист.

Основная причина дефицита йода – его недостаточное содержание в продуктах и воде, ведь этот элемент не вырабатывается в нашем организме и должен поступать извне. Источники йода - йодированная соль и вода, морские водоросли, рыба и морепродукты, печень трески, черника и клюква, яйца, чернослив, хурма, грудка индейки, творог и молоко, запеченный картофель.

Самостоятельно определить нехватку йода невозможно. Для выявления нарушения нужно обратиться к врачу-эндокринологу.

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