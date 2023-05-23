Почти 70 тысяч жителей Мурманской области отдали голос за будущие объекты благоустройства

Ранее по итогам голосований были обновлены площадь Двух Капитанов в Полярном, сквер «Надежда» в Оленегорске, улицы Пушкина в Полярных Зорях. Фото: правительство МО

В Мурманской области продолжается онлайн-голосование за выбор будущих объектов благоустройства. Свой голос уже отдали почти 70 тысяч северян.

- Представлен 61 объект и дизайн-проект в Мурманске, Коле, Мурмашах, Оленегорске, Мончегорске, Ревде, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях, Кандалакше, Алакуртти, Ковдорском и Печенгском округах, ЗАТО Александровск, Североморске, Видяево, Заозерске, - сообщили в правительстве региона.

Ранее по итогам голосований были обновлены площадь Двух Капитанов в Полярном, сквер «Надежда» в Оленегорске, улицы Пушкина в Полярных Зорях.

До 31 мая проголосовать может каждый житель региона возрастом от 14 лет.

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