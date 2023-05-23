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НовостиОбщество23 мая 2023 9:01

Почти 70 тысяч жителей Мурманской области отдали голос за будущие объекты благоустройства

До 31 мая проголосовать может каждый житель региона
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ранее по итогам голосований были обновлены площадь Двух Капитанов в Полярном, сквер «Надежда» в Оленегорске, улицы Пушкина в Полярных Зорях. Фото: правительство МО

Ранее по итогам голосований были обновлены площадь Двух Капитанов в Полярном, сквер «Надежда» в Оленегорске, улицы Пушкина в Полярных Зорях. Фото: правительство МО

В Мурманской области продолжается онлайн-голосование за выбор будущих объектов благоустройства. Свой голос уже отдали почти 70 тысяч северян.

- Представлен 61 объект и дизайн-проект в Мурманске, Коле, Мурмашах, Оленегорске, Мончегорске, Ревде, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях, Кандалакше, Алакуртти, Ковдорском и Печенгском округах, ЗАТО Александровск, Североморске, Видяево, Заозерске, - сообщили в правительстве региона.

Ранее по итогам голосований были обновлены площадь Двух Капитанов в Полярном, сквер «Надежда» в Оленегорске, улицы Пушкина в Полярных Зорях.

До 31 мая проголосовать может каждый житель региона возрастом от 14 лет.

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