В северные храмы на архипелаге Земля Франца-Иосифа передали иконы

Четвертая икона, которая побывала и на Новой Земле, и в двух храмах Земли Франца-Иосифа, уехала в Москву. Фото представлено участниками экспедиции.

В мае ученые из разных институтов, представители Русского географического общества приподдержке Минобороны провели трехдневную экспедицию на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Помимо научной миссии у участников была и гуманитарная: с собой они привезли четыре иконы для местных храмов. Да-да, и в этом царстве льда есть божьи дома.

- Арктика - регион огромного арктического потенциала, лаборатория измерений глобальных изменений климата, здесь - большой запас экологической прочности планеты. Но это еще итерритория, где живут люди с сильным характером. Честно скажу, почти шесть часов провел с коллегами, устанавливая оборудование, и даже в экипировке замерзаешь. Представьте людей, которые там служат каждый день! Надо отдать дань уважения нашим военным и пограничникам, - рассказал замдиректора департамента обеспечения регуляторной политики Правительства РФ, почетный работник аппарата Правительства РФ, действительный государственный советник Российской Федерации второго класса Андрей Спиридонов.

В храм на территории погранслужбы ФСБ участники экспедиции передали икону Андрея

Первозванного, в храм при военном гарнизоне – икону Господь Вседержитель. Еще одну подарили директору национального парка «Русская Арктика», который оказал большую поддержку ученым. А четвертая икона, которая побывала и на Новой Земле, и в двух храмах Земли Франца-Иосифа, уехала в Москву, где будет выставлена в одной из церквей.

- Она будет символом мужества наших военных и пограничников, - уверен Андрей Спиридонов.

Напомним: в рамках экспедиции ученые изучали сейсмологические особенности Арктики и нашли следы древних землетрясений.

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