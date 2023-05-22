Сотруднику Печенгского лесничества представитель компании пытался дать взятку в 100 тысяч рублей

Сотрудник лесничества решил не преступать закон и сообщил о попытке дать взятку в правоохранителям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника компании из Ленинградской области. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, ему вменяют дачу взятки за бездействие.

— По версии следствия, во второй половине 2022 года руководитель юридического лица передал должностному лицу Печенгского лесничества взятку в 100 тысяч рублей за не привлечение общества к административной ответственности и последующего сокрытия вновь допущенных им нарушений, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Евгений Ребров.

Но план не удался: сотрудник лесничества решил не преступать закон и сообщил о попытке дать взятку в правоохранителям. Представителя компании сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали в Санкт-Петербурге.

Напомним: в Мурманской области вынесли приговор бывшему сотруднику УМВД, который работал в группе комплексного анализа административной практики, организации методического обеспечения. Его признали виновным в получении взяток за незаконные действия и бездействия. Во время работы в полиции северянин покрывал предпринимателя, который незаконно продавал алкоголь в Мурманске и Коле.

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