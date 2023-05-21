На железнодорожной станции в Выходном сгорел ангар, пострадал человек

На движение поездов пожар не повлиял, поезда идут по расписанию.Фото: vk.com/murman01
Рано утром 21 мая на железнодорожной станции Выходной на улице Привокзальной вспыхнул ангар, который тушили шесть часов. На месте происшествия работали 23 спасателя.
- Полностью сгорел одноэтажный ангар, площадью 150 квадратных метров. Огнем повреждены четыре железнодорожных вагона, два деревянно-металлических строения и оборудование, находящееся внутри. Пострадал один человек, госпитализирован в медучреждение, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Из железнодорожного вагона пожарные эвакуировали шесть баллонов с пропаном, а из деревянно-металлического строения - 16 двухсотлитровых бочек с горючей жидкостью.
Причина пожара и ущерб от него устанавливаются. На движение поездов пожар не повлиял, поезда идут по расписанию.
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