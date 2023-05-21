В Мурманске водитель Mercedes сбил четырехлетнего ребенка на самокате

41-летний мурманчанин, двигаясь по парковке на Mercedes, наехал на четырехлетнего ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 5 мая в Мурманске в районе памятника Алеше произошло ДТП с участием маленького ребенка.

- 41-летний мурманчанин, двигаясь по парковке на Mercedes, наехал на четырехлетнего ребенка, который под присмотром отца катался на самокате. Несовершеннолетнего с травмами доставили в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Прибывшие сотрудники ДПС выявили у водителя автомобиля признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование, от чего тот отказался. В отношении мужчины составили административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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