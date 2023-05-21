Прошло пять лет со дня смерти Дарьи Стариковой из Апатитов

За жизнь северянки боролись московские врачи, но спасти ее так и не удалось. Фото: vk.com/club148984316

21 мая 2018 года на 25-м году жизни не стало жительницы Апатитов Дарьи Стариковой - девушка скончалась от рака четвертой стадии.

История Дарьи стала известна на всю страну после того, как она смогла обратиться на прямую линию президента РФ и рассказала о проблемах с медициной в Мурманской области, в том числе о нехватке узких специалистов. Изначально девушке неверно поставили диагноз, из-за чего время в лечении было упущено.

После обращения к президенту за жизнь северянки стали бороться московские врачи из института имени Герцена, используя инновационные методики, но спасти ее так и не удалось.

У апатитчанки осталась несовершеннолетняя дочь, опекунство над которой взяла тетя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru