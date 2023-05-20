На спецоперации погиб нападающий североморского ХК «Армата»

Юрий Ларионов погиб 8 мая. Фото: из личного архива

Из боя на спецоперации 8 мая не вернулся северянин Юрий Ларионов. Он служил на Северном флоте и был нападающим хоккейного клуба «Армата».

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия. Светлая память! Вечный покой! - сообщает паблик «Подслушано Североморск №1» (18+).

Близкие и знакомые Юрия говорят, что он был честным, скромным, добрым человеком, не оставлял ближнего в беде.

«КП»-Мурманск» выражает слова скорби родным героя!

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